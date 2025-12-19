Pandoro e uova gate il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano
Oggi si apre un capitolo importante nel processo milanese che coinvolge Chiara Ferragni, imputata insieme ad altri per presunte truffe legate a pubblicità ingannevole di prodotti come il Pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. La difesa si svolge a porte chiuse, segnando un momento cruciale nella vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione di molti.
E’ il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato milanese, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Chiesti un anno e 8 mesi. "Si fidavano di lei" L’influencer è entrata molto prima dell’inizio dell’udienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
