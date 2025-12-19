Pandoro e uova gate il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si apre un capitolo importante nel processo milanese che coinvolge Chiara Ferragni, imputata insieme ad altri per presunte truffe legate a pubblicità ingannevole di prodotti come il Pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. La difesa si svolge a porte chiuse, segnando un momento cruciale nella vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione di molti.

pandoro e uova gate il giorno della difesa di chiara ferragni nel processo per truffa a milano

© Feedpress.me - Pandoro e uova gate, il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano

E’ il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato milanese, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Chiesti un anno e 8 mesi. "Si fidavano di lei" L’influencer è entrata molto prima dell’inizio dell’udienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano

Leggi anche: Pandoro Gate, per Chiara Ferragni chiesta condanna a 20 mesi di carcere per truffa aggravata nei casi Pandoro Pink Christmas e uova di Pasqua

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pandoro gate, tocca alla difesa di Ferragni. Il giudice: «La Casa del consumatore ha diritto a chiedere risarcimento».

pandoro uova gate giornoPandoro e uova gate, il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo per truffa a Milano - E’ il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato milanese, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ... msn.com

pandoro uova gate giornoPandoro-gate, oggi il giorno della difesa nel processo per truffa a Ferragni. Lei: «tutto in buona fede» - L'influencer imputata assieme al pugliese Fabio Damato e a Francesco Cannillo per presunta pubblicità ingannevole. msn.com

Chiara Ferragni, oggi è il giorno della difesa. L'influencer arriva in anticipo in tribunale, cosa succederà nell'udienza - Udienza dedicata alle difese nel processo milanese che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.