pandoro e uova gate il giorno della difesa di chiara ferragni nel processo per truffa a milano

Oggi si apre un capitolo importante nel processo milanese che coinvolge Chiara Ferragni, imputata insieme ad altri per presunte truffe legate a pubblicità ingannevole di prodotti come il Pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua Dolci Preziosi. La difesa si svolge a porte chiuse, segnando un momento cruciale nella vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione di molti.

E’ il giorno della difesa di Chiara Ferragni nel processo abbreviato milanese, a porte chiuse, che la vede imputata, assieme ad altri due, per truffa aggravata sui noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Chiesti un anno e 8 mesi. "Si fidavano di lei" L’influencer è entrata molto prima dell’inizio dell’udienza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Pandoro gate, tocca alla difesa di Ferragni. Il giudice: «La Casa del consumatore ha diritto a chiedere risarcimento».

