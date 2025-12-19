Pandori e solidarietà | Enogà porta la dolcezza del Natale nel reparto di Pediatria

Enogà porta la magia del Natale nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, condividendo dolcezza e solidarietà. Tra pandori, panettoni e prelibatezze natalizie, il progetto si impegna a regalare sorrisi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, trasformando le festività in un momento di calore e speranza. Una dolce iniziativa che unisce gusto e solidarietà per rendere il Natale ancora più speciale.

