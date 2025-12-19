pancioni vip del 2026 da diletta leotta a federica pellegrini

Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di emozioni nel mondo dello spettacolo, con molte celebrities pronte a diventare mamme. Da Hollywood alle nostre case, l’attesa cresce per le cicogne che porteranno nuove vite tra le star più amate, annunciando un periodo di gioia e novità che coinvolgerà fan e follower di ogni età.

Cicogne in arrivo ovunque nel 2026: da Hollywood a casa nostra, il mondo dello spettacolo si prepara a un’ondata di nuovi nati. Sarà un anno magico per tantissime celebrità che diventeranno genitori: per ora non ci resta che ammirare i pancioni più glamour del momento, immortalati nei post su Instagram e sui red carpet più importanti. Da Diletta Leotta a Federica Pellegrini, i pancioni vip del 2026. Sarà un 2026 speciale per Diletta Leotta, che ha annunciato con un tenero post su Instagram l’arrivo di un nuovo bebè in famiglia. La conduttrice sportiva e il marito Loris Karius sono pronti a diventare di nuovo genitori: “ Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. 🔗 Leggi su Dilei.it

