Palermo storie di meravigghia | video installazione immersiva di Pucci Scafidi all’ex oratorio di vicolo sant’Orsola

Nel cuore di Palermo, Pucci Scafidi dà vita a “Palermo, Storie di Meravigghia”, un’esperienza immersiva che celebra l’essenza della città. Attraverso una video installazione presso l’ex oratorio di vicolo Sant’Orsola, l’artista rende omaggio alla storia, ai monumenti e all’anima più autentica di Palermo, invitando lo spettatore a riscoprire le sue meraviglie in un viaggio sensoriale e poetico.

“Palermo, Storie di Meravigghia” è un progetto artistico e sensoriale ideato e curato dal fotografo palermitano Pucci Scafidi, omaggio poetico alla città di Palermo, ai suoi monumenti, alla sua storia e alla sua anima più profonda.L’opera prende forma come video-installazione immersiva della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

