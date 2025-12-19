Palermo in crescita Inzaghi avverte | Ad Avellino servirà continuità

Tempo di lettura: 2 minuti Consapevolezza, spirito e continuità. Sono queste le parole chiave con cui Filippo Inzaghi presenta la sfida di Avellino, in programma domani alle 17.15 al “Partenio-Lombardi” e valida per la diciassettesima giornata di Serie B. Il tecnico rosanero, in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza del momento positivo attraversato dalla sua squadra, reduce da tre vittorie consecutive. “Ho sempre grande rispetto per gli avversari, ma il mio sguardo è rivolto soprattutto a casa nostra”, ha spiegato Inzaghi. “Il campo sintetico presenta delle difficoltà, ma vogliamo dare continuità al percorso iniziato quattro giornate fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

