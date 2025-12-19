Palermo in crescita Inzaghi avverte | Ad Avellino servirà continuità
Tempo di lettura: 2 minuti Consapevolezza, spirito e continuità. Sono queste le parole chiave con cui Filippo Inzaghi presenta la sfida di Avellino, in programma domani alle 17.15 al “Partenio-Lombardi” e valida per la diciassettesima giornata di Serie B. Il tecnico rosanero, in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza del momento positivo attraversato dalla sua squadra, reduce da tre vittorie consecutive. “Ho sempre grande rispetto per gli avversari, ma il mio sguardo è rivolto soprattutto a casa nostra”, ha spiegato Inzaghi. “Il campo sintetico presenta delle difficoltà, ma vogliamo dare continuità al percorso iniziato quattro giornate fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Gol da fuori area, i numeri sorprendono: che crescita rispetto ad Inzaghi
Leggi anche: Rinoplastica, numeri in crescita: specialisti da tutta Italia ad Avellino
Palermo, Inzaghi avverte: «Ad Avellino partita dura, dipende tutto da noi» - Palermo dal Barbera: «Conta la crescita, non la classifica». ilovepalermocalcio.com
Palermo, Inzaghi: “Pierozzi out, ad Avellino dobbiamo continuare la nostra crescita” - Il Palermo domani pomeriggio, sabato 20 dicembre, sarà impegnato nella trasferta di Avellino. mondopalermo.it
Inzaghi: «Sono curioso di vedere anche domani dove possiamo arrivare» - Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa, Filippo Inzaghi ha proseguito l’analisi alla vigilia di Avellino- mondopalermo.it
REI TV. . Si è parlato di crescita del porto di Palermo all’evento “Noi, il Mediterraneo” che si è svolto al molo trapezoidale. “Siamo molto soddisfatti dell’attività che sta portando avanti l’Autorità portuale della Sicilia Occidentale” ha detto il governatore Renato Sc - facebook.com facebook
Cgia, l’export italiano in risalita: Palermo spicca per crescita. Lagalla: “Non è frutto del caso” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.