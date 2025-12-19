Palermo bambino di 11 anni violentato dai compagni all’uscita da scuola

Un episodio gravissimo scuote la tranquilla comunità delle Madonie. Un bambino di 11 anni è stato vittima di una violenza da parte di alcuni coetanei al termine della giornata scolastica. Un fatto che solleva profonde preoccupazioni sulla sicurezza dei minori e sulla necessità di interventi efficaci per tutelare i più giovani. La comunità si stringe intorno alla famiglia, chiedendo giustizia e maggiore attenzione sul tema.

Un bambino di undici anni è stato violentato nei giorni scorsi da un gruppo di ragazzini fuori da scuola in un paese delle Madonie in provincia di Palermo. Il bambino – che oggi verrà sentito con le tutele del codice rosso dalla procuratrice per i minori Claudia Caramanna – ha raccontato ai genitori gli abusi subiti fuori da scuola. L'11enne è stato visitato all'ospedale di Termini Imerese dove gli hanno riscontrato lesioni compatibili con una violenza.

