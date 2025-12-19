Palermo bambino di 11 anni violentato all’uscita della scuola dai compagni coetanei | si indaga su possibili altri abusi

Una vicenda sconvolgente si è verificata nella provincia di Palermo, dove un bambino di soli 11 anni è stato vittima di violenza da parte di coetanei. Le indagini sono aperte e si stanno valutando eventuali altri abusi, mentre i dettagli sulla dinamica e le motivazioni restano ancora poco chiari. Una situazione delicata che solleva importanti questioni sulla sicurezza e il benessere dei minori.

© Ildifforme.it - Palermo, bambino di 11 anni “violentato all’uscita della scuola dai compagni coetanei”: si indaga su possibili altri abusi Una vicenda sconcertante che ha per ora contorni poco definiti e di cui il movente è ancora ignoto. Una vicenda brutale consumatasi nella provincia di Palermo, nel paese delle Madonie, e che vede un bambino di appena 11 anni rimanere vittima di violenza sessuale fuori dalla sua scuola per mano di un gruppo di ragazzini . 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Palermo, bambino di 11 anni violentato dai compagni all’uscita da scuola Leggi anche: «Bambino di 11 anni violentato dai compagni all'uscita da scuola»: la denuncia dei genitori, il piccolo è sotto choc La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un bambino di 11 anni violentato dai compagni all’uscita della scuola; «Bambino di 11 anni violentato dai compagni all'uscita da scuola»: la denuncia dei genitori, il piccolo è sotto choc; Uniti dal gioco: a Palermo le periferie salgono sul palco contro dipendenze e solitudini; Cosa fare con i bambini durante le feste: tutte le attività a Palermo (e non solo). Palermo sotto choc, bambino di 11 anni violentato dai compagni di scuola. Indagini in corso - Un bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola che frequenta da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso istituto. msn.com

Palermo, bambino di 11 anni violentato dai compagni all’uscita da scuola - Un bambino di undici anni è stato violentato nei giorni scorsi da un gruppo di ragazzini fuori da scuola in un paese delle Madonie in provincia di Palermo. msn.com

Shock a Palermo, bambino di 11 anni vittima di violenza di gruppo all'uscita di scuola: la denuncia dei genitori - Un bambino d 11 anni è stato vittima di violenza di gruppo all'uscita di scuola a Palermo: la denuncia da parte dei genitori ... notizie.it

Palermo, domenica 14 dicembre 2025. Chiesa Parrocchia S. Maria degli Angeli - Partanna Mondello. Festeggiamenti per il 50^ di fondazione della Confraternita di Gesù Bambino. S. Messa presieduta da S.E.R. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palerm - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.