Palazzo Tursi dolci e Babbo Natale per il rush finale verso l’approvazione del bilancio

Nel cuore di Palazzo Tursi, tra scambi di battute e tensioni, si accendono gli ultimi fuochi prima dell’approvazione del bilancio. La sindaca, in un gesto di vicinanza, distribuisce dolci natalizi a tarda notte, mentre tra maggioranza e opposizione si intensificano le discussioni sulla manovra. Un clima di fervore e aspettativa avvolge la città, tra scintille politiche e il calore delle festività.

Inaugurato il villaggio di Babbo Natale a palazzo Tursi, decine di bambini in festa - Ci sono la casa di Babbo Natale, il laboratorio degli elfi e l’ufficio postale, dove i bambini possono scrivere e imbucare le loro letterine ... ilsecoloxix.it

A Palazzo Tursi arriva la Casa di Babbo Natale con animazioni, laboratori e attività per famiglie - Dal 17 al 24 dicembre, con l’organizzazione del Comune di Genova e il contributo di Regione Liguria e Ministero del Turismo, l’atrio accoglierà laboratori creativi, animazioni per bambini, set ... genovatoday.it

Fino al 24 la “Casa di Babbo Natale” a Palazzo Tursi firmata Salis #comunedigenova #genova #liguriaday #natale x.com

Maratona notturna nella sala rossa di Palazzo Tursi, dove la seduta del consiglio comunale di Genova dedicata al bilancio è andata avanti senza interruzioni per tutta la notte (fra il 17 e il 18 dicembre) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.