Palazzo Tursi dolci e Babbo Natale per il rush finale verso l’approvazione del bilancio

Nel cuore di Palazzo Tursi, tra scambi di battute e tensioni, si accendono gli ultimi fuochi prima dell’approvazione del bilancio. La sindaca, in un gesto di vicinanza, distribuisce dolci natalizi a tarda notte, mentre tra maggioranza e opposizione si intensificano le discussioni sulla manovra. Un clima di fervore e aspettativa avvolge la città, tra scintille politiche e il calore delle festività.

La sindaca in aula di notte porta cioccolato, biscotti e panettoni. Ancora scintille tra maggioranza e opposizione sulla manovra. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

