Palasharp caso chiuso Il Consiglio di Stato boccia TicketOne | Nessun risarcimento

Il caso Palasharp si conclude con una decisione definitiva del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso di TicketOne. La società leader nella vendita di biglietti non avrà diritto a risarcimenti o indennizzi, chiudendo così una delle dispute più discusse nel settore degli eventi culturali e sportivi a Milano. Una vittoria importante per le parti coinvolte, che mette fine a una lunga battaglia legale.

Milano – TicketOne non ha diritto a risarcimenti né indennizzi per la querelle Palasharp. Ieri il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente la partita, respingendo il ricorso presentato dalla società leader nella vendita di biglietti per eventi culturali e sportivi. La vicenda al centro del contenzioso legale prende il via il 28 giugno 2022, quando il Comune assegna al tandem formato da TicketOne e Mca Event srl la gara per i lavori di manutenzione del palazzetto dismesso dal 2012 e per la gestione per i successivi 31 anni con la formula del partenariato pubblico-privato. La location viene inserita nel dossier dei Giochi di Milano-Cortin a come location per l’hockey femminile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

