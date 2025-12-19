PalaCasali record infranti Bene gli atleti anconetani

Al PalaCasali di Ancona si è appena conclusa una terza edizione del Criterium nazionale Csen indoor che ha fatto registrare numeri da record. Con oltre 1200 atleti e più di 2100 presenze-gara, l’evento ha visto cadere quattro record italiani e tre primati marchigiani, confermando il successo e la vivacità del movimento atletico locale e nazionale.

E' già record al PalaCasali di Ancona. Nella terza edizione del Criterium nazionale Csen indoor, molto partecipata, con più di 1200 atleti e oltre 2100 presenze-gara, ma anche ricca di risultati: cadono quattro migliori prestazioni italiane e tre primati marchigiani. A livello regionale brillano i velocisti della Sport Atletica Fermo a cominciare da Alessio Maroni che in 7"12 riesce a firmare il nuovo limite dei 60 cadetti (under 16) al coperto. Tra i ragazzi il compagno di club Martino Pedersoli con 25"51 nei 200 indoor festeggia il record della categoria under 14. E la staffetta 4x200 della Sport Atletica Fermo con Emma Filantropi, Sofia Bagalini, Elena Pelacani e Matilde Vitali scende a 1'54"25 per abbassare il crono di 1'56"24 stabilito a metà febbraio dallo stesso quartetto. Regali di Natale anticipati sono arrivati domenica scorsa al PalaCasali ad Ancona sotto forma di nuovi record regionali. Alessio Maroni firma il tempo di 7"12 sui 60 metri categoria Cadetti, Martino Pedorsoli, fa segnare 25"51 sui 200 metri categorie Ragazzi. GIORNATA STORICA AL PALACASALI DI ANCONA CON 4 RECORD ITALIANI GIOVANILI Diego Ficarra apre la stagione indoor con il record italiano U16 dei 200 metri in 22.29 nella sua ultima uscita da U16 Caterina Caligiana cancella un primato.

