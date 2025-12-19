PalaCasali record infranti Bene gli atleti anconetani

E’ già record al PalaCasali di Ancona. Nella terza edizione del Criterium nazionale Csen indoor, molto partecipata, con più di 1200 atleti e oltre 2100 presenze-gara, ma anche ricca di risultati: cadono quattro migliori prestazioni italiane e tre primati marchigiani. A livello regionale brillano i velocisti della Sport Atletica Fermo a cominciare da Alessio Maroni che in 7"12 riesce a firmare il nuovo limite dei 60 cadetti (under 16) al coperto. Tra i ragazzi il compagno di club Martino Pedersoli con 25"51 nei 200 indoor festeggia il record della categoria under 14. E la staffetta 4x200 della Sport Atletica Fermo con Emma Filantropi, Sofia Bagalini, Elena Pelacani e Matilde Vitali scende a 1’54"25 per abbassare il crono di 1’56"24 stabilito a metà febbraio dallo stesso quartetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

