Pagelle Losanna Fiorentina i TOP e FLOP del match di Conference League

Nella sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina, emergono i protagonisti che hanno lasciato il segno in campo. La partita, valida per i gironi della stagione 2025/26, ha visto la squadra di Vanoli affrontare un'altra sconfitta, offrendo spunti interessanti sui TOP e FLOP di questa importante gara europea. Ecco i voti e le valutazioni dei protagonisti, analizzando le prestazioni più significative del match.

© Calcionews24.com - Pagelle Losanna Fiorentina, i TOP e FLOP del match di Conference League Pagelle Losanna Fiorentina: i voti dei protagonisti della sfida di Conference League. La squadra di Vanoli ha subito un altro ko La Conference League ha vissuto Losanna Fiorentina, match valido per i gironi della competizione 202526. La squadra di Vanoli ha subito un’altra sconfitta anche in Europa. Ecco i Top e Flop della Sfida: LOSANNA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev, TOP e FLOP del match di Conference League Leggi anche: Pagelle Mainz Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida di Conference League La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, pagelle: Kean uomo ovunque. Delude Comuzzo; Pagelle Fiorentina-Dinamo Kiev: Kean e Gudmundsson decisivi, Nicolussi timoroso; Fiorentina, il giorno più triste. Squadra in ritiro, valutazioni sul futuro di Vanoli; Losanna-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla. Losanna-Fiorentina 1-0, le pagelle: i viola scelgono di non giocare, si salva solo un giocatore - Non viene praticamente mai chiamato seriamente in causa. tuttomercatoweb.com

Losanna-Fiorentina 1-0, le pagelle della partita di Conference League - Nell'ultima del girone di Conference, la Fiorentina perde in casa del Losanna. sport.sky.it

Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev, TOP e FLOP del match di Conference League - Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev: Gudmunsson regala il successo europeo ai viola La Fiorentina torna a sorridere in Europa con un successo importante contro la Dinamo Kiev, firmato da Kean e dal neo- calcionews24.com

Fiorentina-Dynamo Kiev 2-1: gol e highlights | Conference League

Le pagelle di Fiorentina-Verona 1-2 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.