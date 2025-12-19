Pagelle Bologna Inter | l’errore di Bisseck è decisivo Ai rigori manca personalità

Pagelle Bologna Inter. L’Inter perde ai rigori la semifinale di Supercoppa Italiana. Fioccano le insufficienze nei nerazzurri. Ecco le pagelle. Josep Martinez 7 Sul rigore intuisce la traiettoria ma Orsolini lo spiazza con una conclusione centrale. Nel secondo tempo tiene in piedi l’Inter con un intervento clamoroso su Fabbian. Dal dischetto prova a fare il possibile, ma è lasciato solo. Bisseck 4 Il problema non è l’errore, ma la recidiva. Ancora una volta un fallo di mano evitabile costa carissimo: è il terzo rigore regalato agli avversari. Una serata che pesa come un macigno. De Vrij 6 Guida la difesa con mestiere e usa tutta la sua esperienza nel duello con Castro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Genoa Inter pagelle: Zielinski domina nel mezzo, solito Lautaro e Bisseck decisivo Leggi anche: Pagelle Genoa Inter: Lautaro decisivo, Bisseck pesa, Vitinha accende Marassi. I voti del Corriere dello Sport Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bologna-Inter 1-1 (3-2 ai rigori), le pagelle: Josep Martinez ci prova (6,5), Bastoni erroraccio (5,5). Barella stecca (5,5) - La seconda semifinale della Supercoppa Italia ha visto il successo del Bologna ai rigori (1- msn.com

