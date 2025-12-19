Pagamento Naspi a dicembre 2025 quando arriva | consulta le date

Scopri le date di pagamento della Naspi a dicembre 2025. Se ricevi già l’indennità, i bonifici sono previsti a partire dal 15 dicembre. Consulta il calendario per conoscere con precisione quando riceverai il tuo pagamento e assicurati di essere preparato per le prossime scadenze. Restare aggiornati sulle date di pagamento è fondamentale per gestire al meglio le tue finanze durante il periodo di disoccupazione.

© Feedpress.me - Pagamento Naspi a dicembre 2025, quando arriva: consulta le date . I pagamenti dell' indennità di disoccupazione NASpI è previsto a partire dal 15 dicembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l'interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità.

Tredicesima di dicembre, quando arriva e quanto vale per un dipendente e un pensionato - Qualcuno l’ha già incassata, molti altri sono ancora in attesa: per il 2025, la data di riferimento è lunedì 15 dicembre 2025, cioè la metà del mese, in linea con la prassi degli anni precedenti ... italiaoggi.it

Pagamenti INPS Dicembre 2025: ecco le date per tutti i sussidi!

