Padre e figlio salvano una tartaruga marina in Sardegna ma ecco perché vanno sempre avvisati autorità ed esperti

In Sardegna, un padre e un figlio liberano una tartaruga Caretta caretta intrappolata nella plastica. Un gesto encomiabile, ma che va inserito in un contesto più ampio e consapevole. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Padre e figlio salvano una tartaruga Caretta caretta intrappolata tra alghe e plastica: il gesto emoziona tutti; Padre e figlio salvano la caretta caretta Ninetta intrappolata tra cime e alghe ad Arbus, il video è commovente; Padre e figlio salvano una tartaruga Caretta caretta intrappolata tra alghe e plastica: il gesto emoziona tutti.

