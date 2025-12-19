Padre e figlio salvano una tartaruga marina in Sardegna ma ecco perché vanno sempre avvisati autorità ed esperti
In Sardegna, un padre e un figlio liberano una tartaruga Caretta caretta intrappolata nella plastica. Un gesto encomiabile, ma che va inserito in un contesto più ampio e consapevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
