Pac Alice Parma Pd | Al fianco di agricoltori e pescatori la proposta europea va cambiata
“La proposta di riforma della politica agricola comune così come presentata dalla Commissione europea non risponde ai bisogni reali del settore agricolo e quindi va modificata”. Lo afferma Alice Parma, vice capogruppo del Partito democratico in Emilia-Romagna, esprimendo solidarietà agli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Catanzaro (Pd) al fianco dei pescatori: “La Regione ascolti il grido d'allarme della marineria siciliana”
Leggi anche: Catanzaro (Pd) al fianco dei pescatori: “La Regione ascolti il grido d'allarme della marineria siciliana”
Pac, Alice Parma (Pd): “Al fianco di agricoltori e pescatori, la proposta europea va cambiata” - “La proposta di riforma della Politica agricola comune così come presentata dalla Commissione europea non risponde ai bisogni reali del settore agricolo e ... chiamamicitta.it
Alice Parma (Pd): “Carceri, deposita un’interpellanza sulle recenti problematiche di Rimini” - Quello che è avvenuto nei giorni scorsi nella Casa circondariale di Rimini, risse tra detenuti, atti di autolesionismo, agenti feriti e intere sezioni ... chiamamicitta.it
Crisi nel carcere di Rimini, Alice Parma (Pd): “Serve intervento immediato” - Alice Parma denuncia tagli, mancate riforme e la necessità di investimenti per sicurezza e diritti Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale, denuncia la grave situazione del carcere di R ... msn.com
La consigliera Pd Alice Parma chiede un confronto urgente con direzione, Ausl e Provveditorato #Rimini #Attualita x.com
Proseguono a Parma i lavori per la costruzione della nuova Biblioteca di Alice in Via Ildebrando Bocchi. I lavori sono stati affidati a un RTI formato dalle imprese Mpf e Cisanova per un importo pari a circa 2,3 mln di euro. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.