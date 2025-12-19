Pac Alice Parma Pd | Al fianco di agricoltori e pescatori la proposta europea va cambiata

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La proposta di riforma della politica agricola comune così come presentata dalla Commissione europea non risponde ai bisogni reali del settore agricolo e quindi va modificata”. Lo afferma Alice Parma, vice capogruppo del Partito democratico in Emilia-Romagna, esprimendo solidarietà agli. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Catanzaro (Pd) al fianco dei pescatori: “La Regione ascolti il grido d'allarme della marineria siciliana”

Leggi anche: Catanzaro (Pd) al fianco dei pescatori: “La Regione ascolti il grido d'allarme della marineria siciliana”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pac, Alice Parma (Pd): “Al fianco di agricoltori e pescatori, la proposta europea va cambiata” - “La proposta di riforma della Politica agricola comune così come presentata dalla Commissione europea non risponde ai bisogni reali del settore agricolo e ... chiamamicitta.it

pac alice parma pdAlice Parma (Pd): “Carceri, deposita un’interpellanza sulle recenti problematiche di Rimini” - Quello che è avvenuto nei giorni scorsi nella Casa circondariale di Rimini, risse tra detenuti, atti di autolesionismo, agenti feriti e intere sezioni ... chiamamicitta.it

Crisi nel carcere di Rimini, Alice Parma (Pd): “Serve intervento immediato” - Alice Parma denuncia tagli, mancate riforme e la necessità di investimenti per sicurezza e diritti Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale, denuncia la grave situazione del carcere di R ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.