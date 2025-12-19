Oviedo-Celta Vigo sabato 20 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Almada debutta sulla panchina dei Carbayones

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 14:00, si sfidano Oviedo e Celta Vigo in una partita ricca di emozioni. Con il debutto di Almada sulla panchina dei Carbayones, i tifosi si chiedono come cambierà il volto della squadra. Analisi delle formazioni, quote e pronostici: ecco tutto quello che c’è da sapere su un match che promette sorprese e suspense.

© Infobetting.com - Oviedo-Celta Vigo (sabato 20 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Almada debutta sulla panchina dei Carbayones Luis Carrion non sarà più l'allenatore dell'Oviedo: il tecnico è stato condannato dai risultati, che non gli hanno lasciato scampo. La pesante sconfitta di Siviglia è stato l'ultimo atto: il tentativo di sovvertire la situazione di classifica precaria nella quale la neopromossa versa passa dall'ingaggio di Guillermo Almada, tecnico uruguagio che guidava il Valladolid: sabato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

