Ottimo primo tempo poi… Analisi Napoli-Milan 2-0 | gol per colpa solo di…

Un primo tempo promettente, ma il risultato cambia nel secondo: Napoli batte Milan 2-0 nella Supercoppa Italiana. Nonostante una prestazione comunque positiva, i rossoneri non riescono a portare a casa il trofeo. Ecco un’analisi tattica approfondita nel nostro video, per capire cosa è successo e dove si sono decise le sorti della partita.

