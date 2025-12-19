Ottimo primo tempo poi… Analisi Napoli-Milan 2-0 | gol per colpa solo di…
Un primo tempo promettente, ma il risultato cambia nel secondo: Napoli batte Milan 2-0 nella Supercoppa Italiana. Nonostante una prestazione comunque positiva, i rossoneri non riescono a portare a casa il trofeo. Ecco un’analisi tattica approfondita nel nostro video, per capire cosa è successo e dove si sono decise le sorti della partita.
Napoli-Milan 2-0, i rossoneri vanno a casa dalla Supercoppa Italiana nonostante una buona prova. L'analisi tattica nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
