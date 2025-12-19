Ospedale Misericordia Accesso selettivo e lettura delle targhe
L’Ospedale Misericordia di Grosseto introduce un nuovo sistema di accesso selettivo e lettura delle targhe, garantendo un ingresso più sicuro e ordinato. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso esclusivamente a chi necessita realmente di sostare nell’area interna, migliorando la gestione degli spazi e la sicurezza di pazienti, visitatori e personale sanitario. Un passo avanti per un servizio più efficiente e protetto.
GROSSETO Un ingresso più sicuro e ordinato per chi ha davvero bisogno di sostare nell’area interna dell’ ospedale Misericordia. Sono infatti stati completati i lavori per l’attivazione del nuovo sistema di accesso a doppia sbarra con lettura targhe, pensato per garantire posti auto disponibili alle categorie che ne hanno diritto e limitare gli ingressi non appropriati. Il funzionamento è semplice: chi è autorizzato si avvicina alla prima sbarra, il sistema legge la targa e, una volta riconosciuta, la sbarra si abbassa evitando intrusioni indesiderate. Subito dopo si apre la seconda sbarra, consentendo l’accesso nell’area interna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
