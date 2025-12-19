Ospedale Cutroni Zodda Sciotto scrive alla Regione
“Le criticità organizzative e la grave carenza di personale che interessano l’Ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto non possono più essere ignorate. Parliamo di un presidio sanitario fondamentale per un vasto bacino di utenza della provincia di Messina, oggi messo in seria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Cutroni Zodda, in crescita l'attività della Chirurgia Generale
Leggi anche: Concorso per dirigere un reparto che non esiste, Sciotto interroga la Regione sull’Urologia di Barcellona
Sanità, Sciotto chiede interventi urgenti per il Cutroni-Zodda - L’onorevole Matteo Sciotto, deputato regionale, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Regione e all’assessore ... canalesicilia.it
Sanità negata, l'Ospedale "Cutroni Zodda" resta nel limbo - Chiedono la riconversione dell'ospedale da Covid hospital a presidio sanitario per il territorio ... rainews.it
Barcellona-Milazzo, l’Asp si attiva per migliorare alcuni servizi al Cutroni Zodda e al Fogliani - Il dirigente medico dell’ospedale Cutroni Zodda ha comunicato ufficialmente la riattivazione della degenza ordinaria dell’Unità operativa complessa di Pneumologia che, dal periodo della pandemia, è ... msn.com
Grazie alla parrucchieria " Lucia Acconciature " di Capo D'Orlando per la treccia di Gaia, alla parrucchieria di San Marco D'alunzio "Oltre l'immagine" per le trecce di Angelica, Sara, Marta, Chanel e Gioela. Le trecce consegnate andranno all'Ospedale - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.