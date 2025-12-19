Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma la sfida tra Osasuna e Alaves, valevole per la diciassettesima giornata di Liga spagnola. I Navarri hanno 15 punti e fanno parte del gruppo delle terz’ultime: i baschi sono staccati di tre lunghezze e vogliono tenere il margine sulle zone più calde. Entrambe hanno giocato in Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Alaves (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ci aspettiamo qualche gol a Pamplona

Leggi anche: Osasuna-Alaves (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Ci aspettiamo qualche gol a Pamplona

Leggi anche: Osasuna-Alaves (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Navarri ricevono i baschi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Liga, Osasuna-Alaves: lo streaming gratis del match; Le partite di oggi: il big match Juventus-Roma, Premier, Liga e Bundesliga; Sport in tv oggi (sabato 20 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi.

Pronostico Osasuna vs Alaves – 20 Dicembre 2025 - Il confronto tra Osasuna e Alaves in La Liga, in programma il 20 Dicembre 2025 alle 18:30 allo Stadio El Sadar, promette un duello intenso per la zona ... news-sports.it