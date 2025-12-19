Sabato 20 dicembre 2025 alle 18:30 si sfidano Osasuna e Alaves, una sfida valida per la diciassettesima giornata di Liga. I Navarri ospitano i baschi in un incontro che promette emozioni e spunti interessanti. Scopri le formazioni, le quote e i pronostici per questa gara che potrebbe influenzare la classifica di metà campionato.

© Infobetting.com - Osasuna-Alaves (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Navarri ricevono i baschi

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma la sfida tra Osasuna e Alaves, valevole per la diciassettesima giornata di Liga spagnola. I Navarri hanno 15 punti e fanno parte del gruppo delle terz’ultime: i baschi sono staccati di tre lunghezze e vogliono tenere il margine sulle zone più calde. Entrambe hanno giocato in Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Barcellona-Osasuna (sabato 13 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Navarri attesi al Camp Nou

Leggi anche: Maiorca-Alaves (sabato 27 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Baschi imbattuti a Son Moix?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi; Programmazione Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di; Pronostico Osasuna-Alavés 20 Dicembre 2025: 17ª Giornata di Liga Spagnola.

Pronostico Osasuna-Alaves, ecco cosa suggeriscono le statistiche - La 27ª giornata di Liga si chiude all’Estadio El Sadar di Pamplona, teatro di Osasuna- corrieredellosport.it

Alaves-Osasuna, le migliori quote e i consigli per le scommesse - Osasuna, dove la formazione ospite gioca nel tentativo di strappare in extremis un posto (uno degli ultimi due disponibili) in Europa. tuttosport.com

SERATA CLAMOROSA IN COPPA DEL RE Serata di grandi sorprese in coppa del Re Il Villarreal perde a Santander contro il Racing Il Celta Vigo perde ai rigori ad Albacete Il Levante perde contro la Cultural Leonesa Il Siviglia cade in casa Alaves L’Osasuna - facebook.com facebook

Dopo il gol annullato nel primo tempo a Torres, nella ripresa è Raphinha ad affossare l’Osasuna con una doppietta che regala 3 punti al Barcellona Barça primo in classifica a quota 43 punti, Real che insegue a 36 e che giocherà domani contro l’Alaves x.com