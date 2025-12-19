Osasuna-Alaves sabato 20 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I Navarri ricevono i baschi

Sabato 20 dicembre 2025 alle 18:30 si sfidano Osasuna e Alaves, una sfida valida per la diciassettesima giornata di Liga. I Navarri ospitano i baschi in un incontro che promette emozioni e spunti interessanti. Scopri le formazioni, le quote e i pronostici per questa gara che potrebbe influenzare la classifica di metà campionato.

Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma la sfida tra Osasuna e Alaves, valevole per la diciassettesima giornata di Liga spagnola. I Navarri hanno 15 punti e fanno parte del gruppo delle terz’ultime: i baschi sono staccati di tre lunghezze e vogliono tenere il margine sulle zone più calde. Entrambe hanno giocato in Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

