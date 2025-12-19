Nel tardo pomeriggio di sabato è in programma la sfida tra Osasuna e Alaves, valevole per la diciassettesima giornata di Liga spagnola. I Navarri hanno 15 punti e fanno parte del gruppo delle terz’ultime: i baschi sono staccati di tre lunghezze e vogliono tenere il margine sulle zone più calde. Entrambe hanno giocato in Copa . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Alaves (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Ci aspettiamo qualche gol a Pamplona

Leggi anche: Osasuna-Alaves (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Navarri ricevono i baschi

Leggi anche: Osasuna-Real Sociedad (sabato 22 novembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Grande incertezza a Pamplona

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Liga, Osasuna-Alaves: lo streaming gratis del match; Calcio estero, il programma del weekend: Spurs-Liverpool e Villarreal-Barça i match più attesi; Programmazione Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi; Watford-Stoke City, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE.

Liga, Osasuna-Alaves: lo streaming gratis del match - Alaves si gioca sabato 20 dicembre 2025 alle 18:30 ed è una sfida valida per la 17ª giornata di Liga. msn.com