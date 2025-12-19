Orrore a Palermo 11enne violentato dai compagni di scuola

Una vicenda sconvolgente scuote Palermo e la sua provincia. Un bambino di appena 11 anni sarebbe stato vittima di violenza da parte di alcuni compagni di scuola, in un episodio che ha attirato l’attenzione e la condanna di tutta la comunità. Un gesto che mette in luce il grave problema della tutela e della sicurezza dei minori, sollevando interrogativi sulla prevenzione e l’intervento delle istituzioni.

(Adnkronos) – Orrore in provincia di Palermo, dove u n bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola che frequenta da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso istituto. L'episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto, come scrive oggi Repubblica Palermo, nei giorni scorsi in un paese delle Madonie in provincia di .

Violenza sessuale su un alunno 11enne fuori dalla scuola: choc a Palermo. Indaga la Procura dei Minori - Un bambino di undici anni sarebbe stato aggredito sessualmente da un gruppo di ragazzi all'uscita della scuola in un comune in provincia di Palermo. orizzontescuola.it

