Oro di Bankitalia via libera a emendamento in manovra 2026

La discussione sulle riserve auree di Bankitalia si fa più concreta: in commissione Bilancio al Senato è stato approvato un emendamento che riconosce l’appartenenza delle riserve al popolo italiano. Questa decisione rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei cittadini nelle questioni economiche nazionali, segnando un cambiamento significativo nel rapporto tra Stato, istituzioni finanziarie e cittadini.

© Lapresse.it - Oro di Bankitalia, via libera a emendamento in manovra 2026 È stato approvato in commissione Bilancio al Senato l’emendamento alla manovra 2026 che mira a sancire che le riserve auree della Banca d’Italia appartengono al popolo. Lo ha annunciato il relatore della Lega Claudio Borghi. L’emendamento riformula il testo proposto da FdI con il capogruppo Lucio Malan. Nella versione riformulata dal governo è stato inserito il riferimento al trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Lega: “Ora riserve auree a popolo italiano, coronamento battaglia storica”. “Da adesso le riserve auree appartengono al popolo italiano. È un risultato storico per la Lega, che aveva presentato il disegno di legge già dal 2018. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Manovra, Liris sull’oro di Bankitalia: “L’emendamento sarà probabilmente segnalato” Leggi anche: Manovra, Ciriani: “L’emendamento sull’oro di Bankitalia rimane, va rivisto” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Oro della Banca d'Italia, il governo aggiunge al testo il rispetto dei Trattati Ue; Armi di distrazione | L’inutile emendamento della destra sull’oro della Banca d’Italia; Riserve oro del popolo: ok dell'Ue a dopo vertice Giorgetti-Lagarde; Manovra, accordo sull’oro di Bankitalia. Ma ora la Bce apre un fronte sulle tasse alle banche. Manovra, accordo sull’oro di Bankitalia. Ma ora la Bce apre un fronte sulle tasse alle banche - Per Francoforte l’aumento delle imposte “pregiudica l’erogazione di credito all’economia”. repubblica.it

Giorgetti vede Lagarde, si sblocca la partita dell'oro di Bankitalia - Si sblocca la partita delle riserve d'oro di Bankitalia 'al popolo' fortemente portata avanti da FdI e Lega e, con una nuova ulteriore riformulazione, l'emendamento alla manovra sarebbe finalmente ... ansa.it

La Bce piega il governo sull’oro: “Bankitalia ha piena autorità” - Il Mef studia una riformulazione in sintonia con Via Nazionale ... repubblica.it

