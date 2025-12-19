Orlando | Oriali-Allegri? Che se ne faccia una questione è ridicolo Il Milan …

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore Massimo Orlando parla così del caso Oriali-Allegri accaduto durante Napoli-Milan. Ecco le sue parole a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

orlando oriali allegri che se ne faccia una questione 232 ridicolo il milan 8230

© Pianetamilan.it - Orlando: “Oriali-Allegri? Che se ne faccia una questione è ridicolo. Il Milan …”

Leggi anche: Orlando: “Se Maignan se ne va, il Milan non si strapperà i capelli”

Leggi anche: Orlando: “Il Milan è una squadra che fatica se deve fare la partita. La Lazio non credo che..”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

orlando oriali allegri facciaON AIR - Orlando: "Scontro Allegri-Oriali? Nelle partite importanti può capitare che qualcuno perda la testa" - Massimo Orlando, ex centrocampista, è intervenuto a "Maracanà", trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio: "Squalifica per Allegri per lo scontro con Oriali? napolimagazine.com

Orlando controcorrente: "Scontro Allegri-Oriali? Questione ridicola, è il bello del calcio" - Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a Tmw Radio. tuttonapoli.net

orlando oriali allegri facciaAllegri-Oriali, possibile squalifica per il tecnico: quattro esperti a confronto - Nel day after del successo in semifinale di Supercoppa italiana sul Milan, il Napoli ha apertamente denunciato la condotta di Massimiliano Allegri. tuttojuve.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.