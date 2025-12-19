Orlando | Oriali-Allegri? Che se ne faccia una questione è ridicolo Il Milan …

Orlando controcorrente: "Scontro Allegri-Oriali? Questione ridicola, è il bello del calcio" - Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a Tmw Radio. tuttonapoli.net

Allegri-Oriali, possibile squalifica per il tecnico: quattro esperti a confronto - Nel day after del successo in semifinale di Supercoppa italiana sul Milan, il Napoli ha apertamente denunciato la condotta di Massimiliano Allegri. tuttojuve.com

Allegri a Oriali: "Sei un lecc...lo di me...! Cog...ne" Questa la ricostruzione fatta da SpazioNapoli Pensieri #ACMilan - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.