Ore di apprensione nel Salento | scomparso un giovane di Specchia di 15 anni
Un’ombra di preoccupazione avvolge il Salento: scompare un giovane di Specchia. Francesco Romano, 15 anni, è stato visto l’ultima volta ieri a Santa Cesarea Terme. La comunità si mobilita nella speranza di ritrovarlo sano e salvo, mentre le forze dell’ordine intensificano le ricerche. Un’intera regione si stringe intorno alla famiglia, nel tentativo di riportare a casa il ragazzo scomparso.
LECCE - Si sono perse le tracce di Francesco Romano, un ragazzo di 15 anni domiciliato a Specchia, visto l’ultima volta ieri, 18 dicembre 2025, a Santa Cesarea Terme. La macchina delle ricerche si è attivata immediatamente per rintracciare il giovane nel minor tempo possibile.Il vertice in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Ore di apprensione per il 20enne Leo Artin Boschin scomparso a Roma, ricerche anche a Padova
Leggi anche: Scomparso nel nulla a 16 anni, ore d'ansia: avviato il piano di ricerche
Anziano scomparso, ore di ricerche. Ritrovato cosciente nel bosco - Ha fortunatamente un lieto fine la brutta disavventura che ha coinvolto un ... lanazione.it
Ore di apprensione in Salento. La giovane lavora in campo pubblicitario - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.