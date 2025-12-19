Ordine dei Medici nuova casa in via Vasto | inaugurazione domenica
Domenica ad Avellino si terrà l’attesa inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in via Vasto. Un momento importante per la comunità medica locale, simbolo di crescita e rinnovamento. La cerimonia rappresenta un passo avanti nel miglioramento delle strutture dedicate ai professionisti della salute, rafforzando il legame tra operatori e cittadini.
Tempo di lettura: < 1 minuto È tutto pronto ad Avellino per l’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre alle ore 10, con il tradizionale taglio del nastro in via Vasto, negli spazi dell’ex Asilo “Patria e Lavoro”, oggetto di un importante intervento di recupero. Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il prefetto Rossana Riflesso e il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli. Invitate tutte le autorità civili e istituzionali del territorio, oltre al presidente della Regione Campania Roberto Fico e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
