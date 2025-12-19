Domenica ad Avellino si terrà l’attesa inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in via Vasto. Un momento importante per la comunità medica locale, simbolo di crescita e rinnovamento. La cerimonia rappresenta un passo avanti nel miglioramento delle strutture dedicate ai professionisti della salute, rafforzando il legame tra operatori e cittadini.

© Anteprima24.it - Ordine dei Medici, nuova casa in via Vasto: inaugurazione domenica

Tempo di lettura: < 1 minuto È tutto pronto ad Avellino per l’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre alle ore 10, con il tradizionale taglio del nastro in via Vasto, negli spazi dell’ex Asilo “Patria e Lavoro”, oggetto di un importante intervento di recupero. Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il prefetto Rossana Riflesso e il presidente della FNOMCeO Filippo Anelli. Invitate tutte le autorità civili e istituzionali del territorio, oltre al presidente della Regione Campania Roberto Fico e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Ordine dei medici di Avellino, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede in via Vasto

Leggi anche: Domenica l’inaugurazione dei 100 presepi a Linaro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sanità di prossimità: inaugurata la Casa di Comunità di Cedegolo; Rocca inaugura tre Case comunit?: investimento da oltre 2,5 mln; Avellino: Fico e Piantedosi per inaugurare la nuova sede ordine dei medici; Elezioni SISMED 2025: rinnovate le cariche statutarie al XIV Congresso Nazionale.

Avellino: Fico e Piantedosi per inaugurare la nuova sede ordine dei medici - L'articolo Avellino: Fico e Piantedosi per inaugurare la nuova sede ordine dei medici proviene da OttoPagine. msn.com