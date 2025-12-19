Il giornalista Franco Ordine ha scritto un editoriale parlando di Napoli-Milan 2-0 e dicendo il parere personale sul possibile colpo Fullkrug. L'estratto da 'Il Giornale'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “De Winter e Hojlund evidente distanza tecnica. Milan, Fullkrug una pecetta”

Leggi anche: Napoli-Milan 2-0: raddoppia Hojlund, disastro De Winter | Supercoppa Italiana

Leggi anche: Panucci critico su De Winter: “Se vuoi giocare nel Milan non puoi marcare Hojlund in quel modo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Hojlund ispira e fa gol. E manda a casa il Milan; Supercoppa Italiana 2025: Neres e Hojlund stendono il Milan. Il Napoli è la prima finalista; Napoli-Milan, le pagelle: Lobotka sempre lucido, 6,5. De Winter umiliato, 3; Napoli-Milan, le pagelle di CM: De Winter è una statua, male Nkunku e Maignan. Hojlund è devastante, 8.

Napoli-Milan 2-0, pagelle: Hojlund incontenibile, Nkunku disastroso. Bocciati De Winter e Maignan, Rrahmani insuperabile - 0 per gli azzurri allenati da Antonio Conte: decisivi i gol di Neres al 39' e di Hojlund al 64'. eurosport.it