Ordigno bellico a Monterotondo domenica scatta il bomba day | evacuazione per 2.500 residenti nello Scalo

Domenica 21 dicembre, Monterotondo si prepara a un importante intervento di sicurezza. Alle 7:30, circa 2.500 residenti dello Scalo verranno evacuati per consentire le operazioni di messa in sicurezza di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto pochi giorni fa in via Galvani. Un’operazione di grande rilevanza, che garantirà la sicurezza della comunità locale e la bonifica dell’area.

Scatteranno alle 7:30 di domenica 21 dicembre le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto lo scorso 11 dicembre in via Galvani, nella zona industriale di Monterotondo Scalo. Un intervento complesso che comporterà l’evacuazione di circa 2.500 persone e l’istituzione di una vasta zona rossa. Già dalla mattinata di giovedì 18 dicembre la Protezione civile ha avviato il volantinaggio informativo porta a porta per avvisare i residenti sulle modalità dell’evacuazione e sulle misure previste per la giornata. Il piano è stato definito durante la riunione in prefettura del 16 dicembre, alla presenza delle autorità locali e militari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

