Orban | ‘se kiev non restituirà il prestito saranno i cittadini europei a pagare’
Il commento di Orban evidenzia le tensioni legate all’assistenza economica all’Ucraina. Se Kiev non riuscirà a restituire il prestito, saranno i contribuenti europei a farsi carico del debito. Una questione che solleva interrogativi sulla sostenibilità degli aiuti internazionali e sulle responsabilità condivise tra i paesi dell’Unione.
Se l'Ucraina non sarà in grado di rimborsare il prestito, saranno i Paesi europei a dover provvedere al rimborso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
