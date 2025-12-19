Orban | ‘se kiev non restituirà il prestito saranno i cittadini europei a pagare’

Il commento di Orban evidenzia le tensioni legate all’assistenza economica all’Ucraina. Se Kiev non riuscirà a restituire il prestito, saranno i contribuenti europei a farsi carico del debito. Una questione che solleva interrogativi sulla sostenibilità degli aiuti internazionali e sulle responsabilità condivise tra i paesi dell’Unione.

Se l'Ucraina non sarà in grado di rimborsare il prestito, saranno i Paesi europei a dover provvedere al rimborso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Ucraina, von der Leyen insiste con guerra contro Russia e chiede a Ue €135mld per Kiev, Orban: “Assurdo, a pagare saranno i nostri nipoti”

Leggi anche: Chi pagherà i 90 miliardi di prestito all’Ucraina? Non saranno toccati i beni congelati russi: “Ma Mosca dovrà pagare la ricostruzione”

