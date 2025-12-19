Orban | Abbiamo impedito all' Ue di dichiarare guerra a Russia usando beni congelati – Il video
In un’affermazione sorprendente, Orban rivela come siano stati evitati passi che avrebbero potuto scatenare un conflitto diretto con la Russia, grazie a decisioni strategiche sulla gestione dei beni congelati. La sua analisi sottolinea le delicate dinamiche geopolitiche in gioco e il ruolo cruciale delle scelte europee nel prevenire escalation militari. Un evento che mette in evidenza le tensioni e le complessità della politica internazionale odierna.
(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 “Il prestito di riparazione significherebbe una guerra immediata. Pensateci. Ci sono due Paesi in guerra l’uno contro l’altro. Tu come terzo vai lì portando via un'enorme quantità di denaro da uno e dandola al suo nemico. Cosa significa? È guerra”. Lo ha detto il Primo ministro ungherese, Viktor Orban, a proposito degli asset russi. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
