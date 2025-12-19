Orban | Abbiamo impedito all' Ue di dichiarare guerra a Russia usando beni congelati – Il video

In un’affermazione sorprendente, Orban rivela come siano stati evitati passi che avrebbero potuto scatenare un conflitto diretto con la Russia, grazie a decisioni strategiche sulla gestione dei beni congelati. La sua analisi sottolinea le delicate dinamiche geopolitiche in gioco e il ruolo cruciale delle scelte europee nel prevenire escalation militari. Un evento che mette in evidenza le tensioni e le complessità della politica internazionale odierna.

Ue, trovato nella notte l'accordo: 90 miliardi in prestito a Kiev. Salta l'uso degli asset russi. Meloni soddisfatta: «Prevalso il buonsenso» - Il compromesso nella notte: prestito congiunto Ue per affrontare le esigenze finanziarie ... msn.com

Orban, 'noi fuori dal prestito Ue per Kiev, siamo innocenti' - "L'Ungheria è completamente fuori da tutto questo", ha dichiarato il primo ministro ungherese Vikto ... ansa.it

