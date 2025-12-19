Gli autonomi di Askatasuna, sgomberati ieri mattina, rilanciano minacce sui social, affermando che nulla sarà più come prima e che la partita è appena iniziata. Zangrillo suggerisce che l’edificio dovrebbe passare ai poliziotti, mentre il messaggio di Askatasuna lascia intravedere tensioni e un proposito di resistenza ancora vivo. Un clima di inquietudine e scontro si fa strada nel panorama sociale.

© Secoloditalia.it - Ora Askatasuna minaccia: “Niente sarà più come prima”. L’idea di Zangrillo: l’edificio vada ai poliziotti

«Niente sarà più come prima, il campo è stato tracciato, chi con noi continua a volere un presente e un futuro diversi sa che la partita non è finita, ma solo iniziata»: sui canali social gli autonomi del centro sociale Askatasuna, sgomberato ieri all’alba della polizia, lanciano inquietanti minacce. Askatasuna sgomberata, guerriglia urbana dei militanti: petardi e lanci di bottiglie, dieci poliziotti feriti Nel post vengono annunciate iniziative p er le prossime ore, in particolare un corteo per sabato che partirà dal quartiere Vanchiglia dove si trova l’edificio, in corso Regina Margherita 47, che era occupato da circa trent’anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

