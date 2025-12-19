Ora Askatasuna minaccia | Niente sarà più come prima L’idea di Zangrillo | l’edificio vada ai poliziotti

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli autonomi di Askatasuna, sgomberati ieri mattina, rilanciano minacce sui social, affermando che nulla sarà più come prima e che la partita è appena iniziata. Zangrillo suggerisce che l’edificio dovrebbe passare ai poliziotti, mentre il messaggio di Askatasuna lascia intravedere tensioni e un proposito di resistenza ancora vivo. Un clima di inquietudine e scontro si fa strada nel panorama sociale.

ora askatasuna minaccia niente sar224 pi249 come prima l8217idea di zangrillo l8217edificio vada ai poliziotti

© Secoloditalia.it - Ora Askatasuna minaccia: “Niente sarà più come prima”. L’idea di Zangrillo: l’edificio vada ai poliziotti

«Niente sarà più come prima, il campo è stato tracciato, chi con noi continua a volere un presente e un futuro diversi sa che la partita non è finita, ma solo iniziata»: sui canali social gli autonomi del centro sociale Askatasuna, sgomberato ieri all’alba della polizia, lanciano inquietanti minacce. Askatasuna sgomberata, guerriglia urbana dei militanti: petardi e lanci di bottiglie, dieci poliziotti feriti Nel post vengono annunciate iniziative p er le prossime ore, in particolare un corteo per sabato che partirà dal quartiere Vanchiglia dove si trova l’edificio, in corso Regina Margherita 47, che era occupato da circa trent’anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: Askatasuna sgomberato, il ministro Zangrillo: "Finalmente! Ora restituirlo alla città e dedicarlo alle vittime delle Br"

Leggi anche: Niente più rinnovo della carta d’identità per chi ha più di 70 anni. L’annuncio di Zangrillo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Askatasuna, confermate le condanne dei 18 militanti ma cade l'associazione a delinquere - I giudici hanno però assolto gli imputati dall'accusa di associazione per delinquere "perché il ... ilgiornale.it

Scontri, blocchi e azioni paramilitari: il metodo Askatasuna è una minaccia - Askatasuna è forse il centro sociale più pericoloso d'Europa da almeno 25 anni, o meglio: è il riferimento italiano più costante per violenza politica, tanto che ... ilgiornale.it

“Idee rivoluzionarie ma non associazione a delinquere”, perché i militanti di Askatasuna sono stati assolti - Tra i militanti di Askatasuna c’è chi coltiva “idee rivoluzionarie”, si richiama a Hezbollah e cova “astio verso le istituzioni” ma questo non significa fare parte di un’associazione e non è nemmeno ... ilfattoquotidiano.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.