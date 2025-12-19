Operaio muore dopo un volo dall' impalcatura 3 condanne

Un grave incidente sul lavoro si conclude tragicamente con la perdita di un operaio dopo un volo dall'impalcatura. La giustizia ha emesso tre condanne, stabilendo una pena totale di cinque anni di reclusione, con la sospensione condizionale subordinata al risarcimento delle parti civili. Un triste promemoria della pericolosità sul fronte della sicurezza sul lavoro e dell'importanza di rispettare le norme per tutelare la vita di chi opera in cantiere.

Cinque anni di reclusione totali con pena sospesa subordinata al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. E’ quanto disposto dal giudice Simonea Cangiano del tribunale di Napoli Nord nei confronti dei responsabili dell’omicidio colposo dell’operaio di Casal di Principe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Operaio 21enne precipita da un’impalcatura, Andrea Misson muore in ospedale dopo giorni di agonia

Leggi anche: Fatale la caduta dal terzo piano di un'impalcatura al Policlinico, operaio muore dopo tre giorni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'incidente a Ginostra, isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi; Muore a 19 anni precipitando da un tetto: la tragedia nella notte, indagini in corso; Incidente a Rimini, scooter travolto da un’auto: Martina Gnoli morta a 18 anni, ferita l’amica. Andavano a scuola; Giugliano, tragedia sul lavoro: operaio morto a Taverna del Re.

Rovigo, operaio muore dopo essere precipitato da un silos a 10 metri altezza - Non si ferma la strage silenziosa dei lavoratori, con bilancio che già tocca quasi ottocento vittime da gennaio. repubblica.it

Elicottero in avaria si schianta, muore operaio. La manovra del pilota ha evitato una strage - LANZADA (Sondrio) Tragedia ieri mattina a Lanzada (Sondrio) dove è precipitato un elicottero che stava trasportando tre operai ... quotidiano.net

Ferrara, operaio precipita dall’alto e muore: un anno in abbreviato per il datore della vittima - Ferrara Un solo colpevole per la morte sul lavoro di Miz Mohamed Fawzi, l’operaio egiziano di 36 anni che il 10 maggio del 2022 perse la vita precipitando da un’altezza di quindici metri mentre smonta ... msn.com

Tragedia a Castignano, operaio muore schiacciato dall'escavatore in un cantiere edile - facebook.com facebook

Operaio di 30 anni muore nelle Eolie travolto da un escavatore. Lavorava alla messa in sicurezza dei torrenti #ANSA x.com