Operaio muore dopo un volo dall' impalcatura 2 condanne

Tragedia sul cantiere: un operaio perde la vita dopo un volo dall’impalcatura. La sentenza conferma le responsabilità, condannando due imputati a tre anni e sei mesi di reclusione, con la pena sospesa subordinata al risarcimento delle parti civili. Un’ingiustizia che sottolinea l’importanza della sicurezza sul lavoro e della responsabilità penale in situazioni di grave negligenza.

Tre anni e sei mesi di reclusione totali con pena sospesa subordinata al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. E’ quanto disposto dal giudice Simona Cangiano del tribunale di Napoli Nord nei confronti dei responsabili dell’omicidio colposo dell’operaio di Casal di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Operaio muore dopo un volo dall'impalcatura, 3 condanne Leggi anche: Operaio 21enne precipita da un’impalcatura, Andrea Misson muore in ospedale dopo giorni di agonia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'incidente a Ginostra, isola sconvolta per la morte di Carmelo Parisi; Muore a 19 anni precipitando da un tetto: la tragedia nella notte, indagini in corso; Incidente a Rimini, scooter travolto da un’auto: Martina Gnoli morta a 18 anni, ferita l’amica. Andavano a scuola; Giugliano, tragedia sul lavoro: operaio morto a Taverna del Re. Operaio muore dopo un volo dall'impalcatura, 3 condanne - Inflitti 1 anno e 8 mesi di reclusione per l'imprenditore, il coordinatore della sicurezza e il datore di lavoro responsabili della morte di Salvatore Bianco, 45enne casalese caduto dall’altezza di 4 ... casertanews.it Elicottero in avaria si schianta, muore operaio. La manovra del pilota ha evitato una strage - LANZADA (Sondrio) Tragedia ieri mattina a Lanzada (Sondrio) dove è precipitato un elicottero che stava trasportando tre operai ... quotidiano.net Ferrara, operaio precipita dall’alto e muore: un anno in abbreviato per il datore della vittima - Ferrara Un solo colpevole per la morte sul lavoro di Miz Mohamed Fawzi, l’operaio egiziano di 36 anni che il 10 maggio del 2022 perse la vita precipitando da un’altezza di quindici metri mentre smonta ... msn.com Tragedia a Castignano, operaio muore schiacciato dall'escavatore in un cantiere edile - facebook.com facebook Operaio di 30 anni muore nelle Eolie travolto da un escavatore. Lavorava alla messa in sicurezza dei torrenti #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.