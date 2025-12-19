OpenAI annuncia una nuova leadership creativa

OpenAI rafforza la sua leadership creativa con l’ingresso di Julia Hoffmann e Andrew McKechnie nel direttivo. Questi nuovi ruoli sottolineano l’impegno strategico dell’azienda nel consolidare la presenza internazionale e nel supportare le imprese nell’adozione dell’intelligenza artificiale, segnando un passo importante nel suo percorso di innovazione e crescita globale.

© Lettera43.it - OpenAI annuncia una nuova leadership creativa OpenAI ha rafforzato la propria struttura creativa con due nuovi ingressi nel direttivo. La società di Sam Altman accoglie infatti Julia Hoffmann e Andrew McKechnie in ruoli chiave nella leadership del team globale, riflettendo l’impegno strategico nel consolidare la propria posizione internazionale e il supporto alle imprese nell’adozione dell’intelligenza artificiale. Le due nomine si inseriscono in un contesto di grande espansione per OpenAI, che proprio venerdì 19 dicembre ha raggiunto un nuovo incredibile traguardo. Secondo le stime di Appfigures, i consumatori hanno speso 3 miliardi di dollari su ChatGPT per quanto riguarda i dispositivi mobile dal lancio nel maggio 2023, di cui 2,48 soltanto nel 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Multiversity annuncia una nuova struttura di leadership Leggi anche: OpenAI potrebbe trasformare ChatGPT in una nuova piattaforma social Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. OpenAI Denise Dresser è la nuova Chief Revenue Officer. OpenAI annuncia una nuova app basata su Sora 2: potrete fare cameo incredibili con i vostri amici - OpenAI presenta Sora 2 e una nuova app social: grazie all'intelligenza artificiale, gli utenti potranno creare video impressionanti e inserire cameo con i propri amici. multiplayer.it Sora 2: OpenAI annuncia controlli per i cameo - OpenAI ha aggiunto nuove opzioni che permettono agli utenti di avere più controllo sull'uso dei cameo nell'app Sora da parte di altre persone. punto-informatico.it OpenAI annuncia una collaborazione con Broadcom per produrre chip IA: accordo da 10 GW - Questa partnership pluriennale punta a sbloccare nuovi livelli di capacità e a rispondere alla crescente domanda globale di intelligenza artificiale. multiplayer.it ChatGPT Unleashed: 25 Prompts for Every Situation Apple Music arriva su ChatGPT, OpenAI annuncia l'integrazione ispazio.net/2178919/apple-… x.com La società spaziale di Elon Musk annuncia vendita di azioni interne a 421 dollari per azione che la farebbe diventare più preziosa di OpenAI - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.