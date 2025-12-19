Open Arms e dossier 6 anni di gogna per Salvini Ora scollina e guarda al 2027

Dopo sei anni di attenzione mediatica e polemiche, Matteo Salvini si prepara a voltare pagina. La fine del processo Open Arms, con l’assoluzione definitiva, segna una svolta significativa. Ora, il leader leghista guarda al futuro e alle sfide del 2027, lasciando alle spalle un lungo periodo di scrutinio e contestazioni. Un momento di riflessione e rilancio in un contesto politico e mediatico in continua evoluzione.

© Iltempo.it - Open Arms e dossier, 6 anni di gogna per Salvini. Ora "scollina" e guarda al 2027 Sei anni di gogna mediatica. Da una parte il processo Open Arms, con lo strascico del ricorso in Cassazione e l'assoluzione definitiva per Matteo Salvini dell'altro ieri. In contemporanea, il fango di articoli e inchieste che secondo le procure sarebbero state montate ad arte con dossier "fabbricati" all'Antimafia da Striano&Co. Un "trattamento speciale" prolungato nel tempo con cui la Lega e il suo leader hanno dovuto a lungo fare i conti. Ora che la verità è stata ristabilita, il vicepremier fissa già l'orizzonte alla prossima legislatura. «Un ritorno al Viminale? Noi abbiamo oggi 236 miliardi di cantieri aperti, sono un testone e voglio finire bene il lavoro che ho cominciato.

