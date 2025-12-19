Open Arms avv Salerni | Sentenza non cambia la sostanza quanto deciso da Salvini sarebbe ancora reato

La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, sottolineando che la sentenza non modifica la sostanza della vicenda. L’avvocato Salerni ricorda come quanto deciso dal precedente governo rimanga ancora perseguibile, evidenziando la complessità e le implicazioni legali di questa vicenda. Un pronunciamento che chiude un capitolo importante nel dibattito politico e giudiziario italiano.

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms. Si chiude una vicenda giudiziaria durata anni, che vedeva il vicepremier e leader della Lega imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per aver impedito lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti dalla nave dell'Ong spagnola nell'estate del 2019, quando il segretario del Carroccio era ministro dell'Interno. Avvocato Arturo Salerni, il ministro Salvini, subito dopo la sentenza, ha dichiarato si esancisce il diritto per un ministro dell'interno di difendere i confini della propria nazione.

