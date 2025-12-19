Opal su Gemini | guida per creare Mini App AI e Gemme personalizzate

Scopri come sfruttare Opal su Gemini per creare Mini App AI e Gemme personalizzate. Questa innovativa piattaforma rende lo sviluppo di applicazioni intelligenti più accessibile, aprendo nuove possibilità a sviluppatori e non solo. Con Opal, l’intelligenza artificiale generativa diventa uno strumento semplice e potente, facilitando la creazione di soluzioni su misura e potenziando la tua creatività digitale.

L'intelligenza artificiale generativa compie un nuovo balzo in avanti verso la democratizzazione dello sviluppo software con l'arrivo di Opal su Gemini. Se fino a ieri la creazione di applicativi basati sull'IA richiedeva competenze di programmazione o l'utilizzo di piattaforme complesse, oggi Google ha deciso di abbattere queste barriere integrando il suo potente strumento di creazione, Opal, direttamente all'interno dell'app web di Gemini. Questa novità rappresenta un punto di svolta per creativi, professionisti e appassionati di tecnologia che desiderano personalizzare la propria esperienza con l'IA senza scrivere una sola riga di codice.

