onitsuka tiger trasforma il suo iconico stile in un profumo

Onitsuka Tiger, simbolo di stile senza tempo, si unisce all'eleganza con un profumo che racchiude l'essenza del suo spirito audace e distintivo. Un'esperienza sensoriale che riflette l'energia e il carattere di un brand iconico, trasformando l'arte del fashion in un ulteriore modo di esprimersi.

Onitsuka Tiger, marchio noto in tutto il mondo per le sue sneaker leggendarie, debutta nel mondo delle fragranze con una collezione che colpisce immediatamente per la sua forza visiva: tutti i profumi sono caratterizzati da un giallo brillante, colore distintivo del brand. Per gli appassionati, questo richiamo cromatico evocherà immediatamente una delle linee più iconiche del marchio, le Mexico 66, scarpe che hanno segnato un ponte tra performance atletica e stile urbano, portando il design di Onitsuka Tiger nel mondo della moda e trasformandolo in un simbolo globale.

