La Corte d’Assise di Bergamo ha incaricato lo psichiatra Massimo Biza di eseguire la perizia psichiatrica su Jashandeep Badhan, accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe. La valutazione sarà fondamentale per comprendere lo stato mentale dell’imputato al momento del tragico gesto, avvenuto con 77 colpi di forbice. Un passaggio chiave nel processo che si si concentra sulle condizioni psicologiche di Badhan al momento dell’omicidio.

Costa Volpino. Lo psichiatra Massimo Biza è stato nominato come perito dalla Corte d’Assise del tribunale di Bergamo e dovrà valutare lo stato mentale di Jashandeep Badhan nel momento in cui colpì con 77 forbiciate la coetanea Sara Centelleghe, uccidendola. Il giovane è affetto da una patologia psichica? Se lo è, il disturbo influisce sulla capacità di intendere e volere? Si tratta di una condizione reversibile o irreversibile? L’imputato è in grado di sostenere un processo? È pericoloso socialmente? Se sì, può essere curato? Quale misura di sicurezza e percorso terapeutico sarebbero ritenuti idonei? Il perito dovrà rispondere a tutti questi quesiti e lo farà incontrando l’imputato in carcere e acquisendo la documentazione medica delle case circondariali di Pavia, Monza e Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Omicidio di Sara Centelleghe, la Corte d’Assise dispone la perizia medico-psichiatrica su Deep Badhan

Leggi anche: Omicidio di Sara Centelleghe, richiesta la perizia psichiatrica per Badhan

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Omicidio Sara Centelleghe, la Corte affida la perizia psichiatrica di Badhan a Massimo Biza.

Omicidio di Sara Centelleghe, i «non ricordo» dell'imputato e la nuova versione: «Suonai, mi aprì lei la porta». La Corte dispone la perizia psichiatrica - Tra una sfilza di «non ricordo», Jashandeep Badhan, 20 anni, origini indiane, a processo dà una nuova versione. bergamo.corriere.it

Omicidio Centelleghe, la difesa chiede la perizia psichiatrica per Jashandeep Badhan: la Corte si riserva. La mamma di Sara: «Ci aspettiamo l'ergastolo» - Torna a chiedere la perizia psichiatrica la difesa di Jashandeep Badhan, il ventenne di origini indiane in carcere per l’omicidio di Sara Centelleghe, 18 anni, uccisa il 26 ottobre 2024 nella sua casa ... bergamo.corriere.it

Ha ucciso con 67 forbiciate Sara Centelleghe. La difesa chiede una perizia per Badhan. Il pm: no, era lucido - Il difensore di Jashandeep Badhan, avvocato Grittini ha richiesto la perizia psichiatrica (che il gup aveva respinto) per il ventenne di origini indiane in carcere per l’omicidio di Sara Centelleghe, ... ilgiorno.it

Il processo per l'omicidio di Sara Centelleghe è entrato nel vivo: Teleboario racconta con uno speciale in due puntate il processo. Questa sera ai nostri microfoni la seconda parte con l'interrogatorio in aula all'unico imputato Jashandeep Badhan. In on - facebook.com facebook

Il figlio di Rob Reiner sarà accusato di omicidio di primo grado per l’uccisione dei genitori x.com