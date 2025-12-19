Omicidio Rob Reiner e moglie difesa figlio Nick punta su infermità mentale | Affetto da schizofrenia
(Adnkronos) – Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, è affetto da schizofrenia e, secondo fonti investigative, nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso "instabile e pericoloso". Fonti vicine alle indagini, riferisce il sito hollywoodiano di gossip Tmz, hanno riferito che Nick Reiner era . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Rob Reiner, al figlio Nick era stata diagnosticata la schizofrenia
Leggi anche: Omicidio regista Rob Reiner e moglie, il figlio Nick e quella stanza d’albergo piena di sangue
Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, i nuovi dettagli sulla lite con il figlio Nick; Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio incriminato per l'uccisione dei genitori; Rob Reiner, dalla discussione con il figlio alla stanza d’albergo piena di sangue: cosa si sa dell’omicidio del regista; Il regista Rob Reiner e la moglie accoltellati a morte in casa.
Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: "Affetto da schizofrenia" - Secondo fonti investigative nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso 'instabile e pericoloso' ... adnkronos.com
Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio incriminato per l'uccisione dei genitori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Rob Reiner e moglie, dalla lite alla festa fino a fermo del figlio: cosa sappiamo ... tg24.sky.it
Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, il figlio Nick potrebbe essere escluso dall’eredità se riconosciuto colpevole - L’attore e la produttrice sarebbero stati uccisi nelle prime ore del mattino: Nick Reiner si è dato alla fuga, ma è stato arrestato alcune ore dopo, formalmente incriminato per omicidio di primo grado ... vanityfair.it
Il figlio Nick Reiner incriminato per l'omicidio dei genitori. L'udienza rinviata al 7 gennaio, mentre emergono i dettagli dell'autopsia - facebook.com facebook
Nick Reiner compare in tribunale con l'accusa di omicidio per l'uccisione dei genitori, il pezzo riassuntivo del Guardian @battgirl74 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.