(Adnkronos) – Nick Reiner, il 32enne accusato dell'omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, è affetto da schizofrenia e, secondo fonti investigative, nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso "instabile e pericoloso". Fonti vicine alle indagini, riferisce il sito hollywoodiano di gossip Tmz, hanno riferito che Nick Reiner era . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Rob Reiner, al figlio Nick era stata diagnosticata la schizofrenia

Leggi anche: Omicidio regista Rob Reiner e moglie, il figlio Nick e quella stanza d’albergo piena di sangue

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Omicidio di Rob Reiner e della moglie Michele, i nuovi dettagli sulla lite con il figlio Nick; Omicidio di Rob Reiner e della moglie, il figlio incriminato per l'uccisione dei genitori; Rob Reiner, dalla discussione con il figlio alla stanza d’albergo piena di sangue: cosa si sa dell’omicidio del regista; Il regista Rob Reiner e la moglie accoltellati a morte in casa.

Omicidio Rob Reiner e moglie, difesa figlio Nick punta su infermità mentale: "Affetto da schizofrenia" - Secondo fonti investigative nelle settimane precedenti il delitto il trattamento farmacologico che seguiva lo avrebbe reso 'instabile e pericoloso' ... adnkronos.com