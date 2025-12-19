Omicidio Omar Trotta | condannato all' ergastolo Bonsanto a 20 anni il collaboratore di giustizia Troiano
Ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per Angelo Bonsanto e 20 anni di reclusione per il collaboratore di giustizia Gianluigi Troiano, accusati di essere rispettivamente l'esecutore materiale e il ‘basista’ dell'agguato mortale in danno di Omar Trotta, il ristoratore 31enne viestano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Parla Bonsanto, l'autore dell'omicidio Trotta secondo i collaboratori di giustizia: "Mi stanno incastrando"
Leggi anche: Omicidio Trotta, in aula il cardiologo 'smonta' l’alibi di Bonsanto: “Quel certificato è un falso"
CHIESTO ERGASTOLO Omicidio Omar Trotta: chiesto l’ergastolo per il presunto killer e 20 anni per il basista - Nella sua requisitoria, durata circa due ore, il pm Cardinali ha chiesto per Bonsanto il riconoscimento delle aggravanti della mafiosità, dell’efferatezza e dei motivi futili e abietti, ritenendo ... statoquotidiano.it
Omicidio Trotta a Vieste: in aula parlano i pentiti, gli ex boss Raduano eTroiano - La Dda: eventuali discordanze nel racconto dei due pentiti non intaccano la sostanza dell’impianto accusatorio contro Angelo Bonsanto, chiamato in causa da ben 6 collaboratori di Giustizia quale uno ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Delitto Omar Trotta a Vieste, chiesto ergastolo per Bonsanto e 20 anni per Troiano - Il viestano di 31 anni fu ucciso il primo pomeriggio del 27 luglio 2017 nel suo ristorante “L’Antica bruschetta” sotto gli occhi di moglie e figlia di 7 mesi ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Douglas Carolo e Michele Caglioni condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cairate La corte d’assise al tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto pienamente convincente l’accusa di omicidio premeditato sostenuta dal pm Giulia Grillo https://www.varesenews.it/2 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.