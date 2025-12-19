Omicidio di Rob Reiner e Michele Singer i figli Jack e Romy rompono il silenzio | Un dolore inimmaginabile una perdita orribile che nessuno dovrebbe mai provare

A pochi giorni dal tragico omicidio che ha segnato la famiglia Reiner, i figli Jack e Romy hanno deciso di rompere il silenzio, esprimendo il loro dolore e la loro sofferenza. In un comunicato emozionante, affrontano la perdita devastante senza fare menzione al fratello Nick, attualmente in carcere con l’accusa di aver ucciso i genitori. Un gesto di grande dolore e speranza in un momento di estrema fragilità.

Omicidio di Rob Reiner e Michele Singer, i figli Jack e Romy rompono il silenzio: «Un dolore inimmaginabile, una perdita orribile che nessuno dovrebbe mai provare»

A pochi giorni dal duplice delitto Jack e Romy hanno raccontato tutta la loro disperazione con un comunicato in cui non fanno alcun accenno al fratello Nick, in carcere con l'accusa di aver ucciso i genitori a coltellate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

