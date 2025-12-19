Ombre sulla Città del Natale – Interludio – I Seguaci di Polifemo
Nelle pieghe invisibili della Città del Natale si celano segreti, tracce di un passato nascosto. Poco più di sussurri e frammenti, testimoni silenziosi di storie che sfuggono alla memoria ufficiale. In questo interludio, i Seguaci di Polifemo scoprono un mondo oltre le apparenze, un cerchio di misteri che sfida il tempo e la storia stessa.
Capitolo 5 – Il Cerchio della Città Non esistono documenti ufficiali che parlino di loro. Quello che sappiamo è ciò che rimane ai margini: note a matita, glosse cancellate, incisioni su pietra. Frammenti che, messi insieme, raccontano una storia troppo coerente per essere ignorata. I seguaci di Polifemo non adoravano il gigante omerico. Il nome era una metafora, un codice. Per gli etruschi di Arretium, Poluphemos significava “Colui che vede tutto”. Non un mostro: un occhio eterno, un punto di percezione nascosto nella terra. I culti sotterranei di quell’epoca praticavano rituali di riflessione della luce nelle tombe ipogee. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche: Ombre sulla Città del Natale – Il Cerchio della Città
Leggi anche: Ombre sulla Città del Natale – Capitolo 2 – La città che brilla troppo
"CITTA' DELLE OMBRE" Stasera comincio questa miniserie in 6 episodi. Genere: crudo, suspense. Quando Barcellona si sveglia scoprendo un corpo in fiamme appeso a uno degli edifici più iconici di Gaudí, un investigatore caduto in disgrazia deve tornare a - facebook.com facebook
Ombre sulla Città del Natale – Il Cerchio della Città x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.