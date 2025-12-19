Omaggio a Lucio Dalla concerti Città di Natale e mercatini | cosa fare in questo venerdì
Venerdì 19 dicembre nell’Aretino si anima con eventi dedicati alla musica, alla cultura e alla magia del Natale. Dalla celebrazione di Lucio Dalla ai concerti, dai mercatini natalizi alle iniziative cittadine, c’è un modo per vivere intensamente questa giornata. Scoprite cosa offre il territorio e lasciatevi coinvolgere dalle emozioni di un dicembre ricco di appuntamenti. Per segnalazioni e aggiornamenti, scrivete a redazione@arezzonotizie.
Ecco gli eventi di oggi, venerdì 19 dicembre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Speciale Arezzo Città del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Concerti e incontri, l’omaggio di Milano a Lucio Battisti - Da oggi a lunedì arriva a Milano la 3° edizione di “Quel Gran Genio”, una serie di omaggi al cantautore di “Una donna per amico” e “Emozioni”: «Celebriamo ... leggo.it
OMAGGIO AL GRANDE LUCIO BATTISTI - ROBERTO PAMBIANCHI Venerdì 19 dicembre – Roma | Stazione Birra Roberto Pambianchi omaggia il grande Lucio Battisti Una serata IMPERDIBILE dedicata a un gigante della musica italiana Em - facebook.com facebook
