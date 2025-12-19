Omaggio a Lucio Dalla concerti Città di Natale e mercatini | cosa fare in questo venerdì

Venerdì 19 dicembre nell’Aretino si anima con eventi dedicati alla musica, alla cultura e alla magia del Natale. Dalla celebrazione di Lucio Dalla ai concerti, dai mercatini natalizi alle iniziative cittadine, c’è un modo per vivere intensamente questa giornata. Scoprite cosa offre il territorio e lasciatevi coinvolgere dalle emozioni di un dicembre ricco di appuntamenti. Per segnalazioni e aggiornamenti, scrivete a redazione@arezzonotizie.

