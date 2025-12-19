Domenica 9 novembre, alla località La Collina, a Pistoia è stata inaugurata una statua dedicata a Carlo Chiti, figura leggendaria della storia dell’ingegneria e del motorsport italiano. L’opera nasce da un progetto iniziato nel 2024, anno del centenario della nascita dell’ingegnere. Per l’occasione, l’Ordine degli Ingegneri di Pistoia ha organizzato un convegno dal titolo “Un ingegnere con la mente aperta”, che ha avuto grande successo e ha visto la partecipazione di tecnici e giornalisti della Formula 1. Da quel momento è maturata l’idea di lasciare nel territorio un segno indelebile in suo onore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a Carlo Chiti: come è nato il progetto della statua

Leggi anche: Una statua per l’ex ministro. L’omaggio della Garfagnana per Altero Matteoli

Leggi anche: Immacolata, l'omaggio dei Vigili del Fuoco alla statua della Madonna in Piazza di Spagna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Omaggio a Carlo Chiti: come è nato il progetto della statua - Idea / L’ingegner Massimo Picci racconta segreti e aneddoti dietro la realizzazione dell’opera, inaugurata lo scorso 9 novembre a La Collina ... lanazione.it