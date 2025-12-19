Oltre i docenti IRC risarcimento per tutti i precari con contratti reiterati? DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Venerdì 19 dicembre alle 15 | 00

Venerdì 19 dicembre alle 15:00, su DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli di Anief, si discuterà della recente sentenza della Corte di Cassazione e delle implicazioni per i precari con contratti reiterati e oltre i docenti IRC, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui diritti e le risposte possibili.

Carta del docente, va anche ai supplenti con contratto “breve e saltuario”: il tribunale di Velletri risarcisce con 1.000 euro una prof difesa da Anief - Ancora un caso di un insegnante che ottiene il risarcimento della Carta del docente a seguito di una supplenza svolta attraverso ... orizzontescuola.it

Oltre i docenti IRC, risarcimento per tutti i precari con contratti reiterati?

Buongiorno a tutti. @ Francesco Andria ho ricevuto i tre bonus docenti anni precedenti come da sentenza: cosa posso acquistare oltre al PC, tablet Potrei pagarmi anche una rata del TFA universitario Entro quando dovrò spenderlo - facebook.com facebook

Oltre 120 docenti provenienti da tutta Italia riuniti a #Palermo per rafforzare l’innovazione didattica, la dimensione europea dell’istruzione e il ruolo della community @eTwinning_Ita nella scuola facebook.com/USRSiciliaDire… #scuolasiciliana #USRSicilia @ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.