Oltre i docenti IRC risarcimento per tutti i precari con contratti reiterati? DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Venerdì 19 dicembre alle 15 | 00

Venerdì 19 dicembre alle 15:00, su DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli di Anief, si discuterà della recente sentenza della Corte di Cassazione e delle implicazioni per i precari con contratti reiterati e oltre i docenti IRC, offrendo aggiornamenti e approfondimenti sui diritti e le risposte possibili.

La Corte di Cassazione ha pubblicato il 23 novembre scorso la sentenza n. 307792025 sul ricorso del Ministero dell'Istruzione contro una decisione della Corte d'Appello di Perugia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

