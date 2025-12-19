Nel 2025, JTI Italia e Fondazione Progetto Arca hanno distribuito 8.927 pasti a persone senza dimora a Padova attraverso il progetto Cucina Mobile, dimostrando un impegno concreto nel contrasto all’emarginazione e nel sostegno alle fasce più vulnerabili della comunità. Un gesto di solidarietà che fa la differenza e testimonia l’importanza di iniziative collaborative per un impatto reale e duraturo.

© Padovaoggi.it - Oltre 8.900 pasti per le persone senza dimora grazie a Jti italia e progetto Arca

Sono 8.927 i pasti distribuiti alle persone senza dimora a Padova nel 2025 grazie al progetto Cucina Mobile, promosso da Fondazione Progetto Arca e JTI Italia. Un progetto che, attraverso una cucina itinerante attiva sul territorio, ha garantito un sostegno quotidiano a chi vive in condizioni di.

