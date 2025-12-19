Durante un episodio del podcast Music Makes Us, Olivia Rodrigo ha condiviso un ricordo d'infanzia: scriveva fanfiction sugli One Direction, come molte altre giovani appassionate. Questa passione giovanile ha reso ancora più emozionante il suo incontro con uno dei membri della band, un momento che sottolinea come i sogni possano diventare realtà nel mondo della musica.

© Metropolitanmagazine.it - Olivia Rodrigo rivela di aver scritto delle fanfiction sugli One Direction quando era una bambina

Durante un’apparizione in un episodio del podcast Music Makes Us pubblicato martedì, Olivia Rodrigo ha raccontato di come da bambina, proprio come tante altre ragazze nell’era di Wattpad, fosse solita scrivere storie sugli One Direction, cosa che ha reso l’incontro con uno dei membri ancora più speciale dopo che anche lei è diventata famosa. Olivia Rodrigo, dalle fanfiction sugli One Direction all’amicizia con Harry Styles. «Scrivevo fanfiction sugli One Direction quando ero alle elementari», ha raccontato la popstar. «Molti anni dopo, sono uscita con Harry Styles, abbiamo preso un tè e abbiamo fatto una passeggiata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

