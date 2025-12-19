Olimpichetto Il ritorno di un ambasciatore apre il nuovo evento espositivo in Basilica Palladiana

Olimpichetto torna a sorprendere: il nuovo evento in Basilica Palladiana celebra il legame tra il Teatro Olimpico, il più antico teatro coperto al mondo, e la maestria di Andrea Palladio. Un percorso tra arte e architettura che mette in luce il dialogo tra le due straordinarie opere rinascimentali, creando un’occasione unica di scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale.

© Lapresse.it - "Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore", apre il nuovo evento espositivo in Basilica Palladiana Il Teatro Olimpico, teatro coperto più antico al mondo, ultima opera di Andrea Palladio, in dialogo con la Basilica Palladiana, prima opera del grande architetto rinascimentale. Accade a Vicenza dal 20 dicembre 2025 al 22 febbraio 2026. Il salone della Basilica Palladiana torna a essere un vero spazio scenico ospitando "Olimpichetto. Il ritorno di un ambasciatore". Olimpichetto, la ricostruzione della scenografia del Teatro Olimpico realizzata in scala quasi naturale a Vicenza nel 1948 per portare nel mondo l'"Edipo Re" diretto da Guido Salvini, è una straordinaria macchina scenica in legno, tela e stucco – pensata per essere smontata e viaggiare – che ha toccato teatri internazionali, da Londra a Parigi, da Berlino a Buenos Aires, diventando un vero ambasciatore della cultura vicentina.

